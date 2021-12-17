В Германии за сутки выявили почти 51 тыс. новых случаев COVID-19

В Германии за последние сутки зафиксировали более 50,9 тыс. случаев коронавируса, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Кроме того, за последние 24 часа в стране скончались 437 человек с подтвержденным COVID-19.

Днем ранее в ФРГ выявили свыше 56,6 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки.

Всего в Германии за время пандемии выявили 6,7 млн случаев коронавируса, скончались более 108 тыс. человек.