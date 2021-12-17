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Дальнее зарубежье 17.12.2021 11:38

В Германии за сутки выявили почти 51 тыс. новых случаев COVID-19

В Германии за последние сутки зафиксировали более 50,9 тыс. случаев коронавируса, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Кроме того, за последние 24 часа в стране скончались 437 человек с подтвержденным COVID-19.

Днем ранее в ФРГ выявили свыше 56,6 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки.

Всего в Германии за время пандемии выявили 6,7 млн случаев коронавируса, скончались более 108 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]