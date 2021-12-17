Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 272,9 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы выросло до 272 млн 943 тыс. 953, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 336 тыс. 917 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 50 млн 513 тыс. 424 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 803 тыс. 652.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 726 тыс. 49. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 476 тыс. 869 человек.

На третьем месте находится Бразилия, где, по данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям в мире, коронавирусом заразились 22 млн 204 тыс. 941 человек, из них умер 617 тыс. 52

Университет Хопкинса по состоянию на 08:20 мск данные по Бразилии не обновил.

Worldometer сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 686,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 470 человек, Индии - 341, Бразилии - 2 тыс. 875.