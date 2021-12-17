Дюков: сейчас нет оснований для пересмотра решения ОПЕК+

Оснований для пересмотра решений ОПЕК+ сейчас нет, спрос, возможно, немного превышает предложение, но пока существует неопределенность в отношении факторов, которые могут повлиять на рынок, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"На данный момент нет оснований для пересмотра решений, которые были приняты", - подчеркнул он в беседе с журналистами.

"Понятно, что периодически нужно пересматривать принятые решения, но этого не надо делать каждую неделю, потому что производство просто не сможет отреагировать. На данный момент, да, наверное, спрос превышает объем предложения, текущий. Но с другой стороны, есть определенные запасы, которые были накоплены за 2020 год. Правда, они в основном созданы в Китае, но тем не менее", - отметил он.

Дюков подчеркнул, что достаточно много факторов влияет на рынок - с одной стороны сезонное снижение спроса, с другой стороны - непонятна история с новым штаммом COVD-19 "омикрон". "К чему это приведет - к новым локдаунам, к снижению экономической активности, снижению потребления, или нет, или все обойдется, непонятно. С одной стороны, есть факторы, которые говорят о том, что нужно, наверное, более активно увеличивать добычу, с другой стороны, есть факторы, которые говорят, что, может, и не стоит спешить", - рассуждает он.

"Но на данный момент решение принято, его нужно реализовывать. Если ситуация действительно значительно изменится, тогда надо будет реагировать - или наращивать добычу, или наоборот, сокращать", - подчеркнул Дюков.

Он также выразил мнение, что, на рынке, возможно, присутствует риск перегрева цены на нефть. "Я бы скорее, опасался какого-то перегрева, чрезмерного роста цены, поскольку это может повлиять на мировую экономику, и в том числе и на спрос", - сказал Дюков, повторив свое мнение, что "долгосрочно устойчивым является диапазон цен $50-65 за баррель".

В то же время сейчас цена является устойчивой, считает он.

"В данный момент высокая цена с одной стороны влияет на потребителя. С другой - вы видите, что спрос на нефть и на мазут вырос, в том числе из-за роста цен на газ - потребители газа, которые могли, переключились на использование мазута", - заметил глава "Газпром нефти".

"В моменте это достаточно стабильная (цена - ИФ), но долгосрочно может повлиять на решения потребителя, с другой может привести к ситуации, когда не ОПЕК+, а другие производители начнут наращивать добычу, получится ситуация перепроизводства, а это приводит к падению цен", - подчеркнул он.

По словам Дюкова, долгосрочно "Газпром нефть" закладывает в бюджет $50 за баррель, но следующий год в бюджет заложена "более высокая цена, потому что мы понимаем, что цена будет выше".

Комментируя необходимость дополнительного наращивания добычи нефти ОПЕК+, Дюков выразил сомнения, что зимой вдруг возникнет дополнительный спрос на нефть. "Ну вряд ли каждый решит проезжать в два раза больше километров в день только для того, чтобы жечь бензин или дизтопливо, чтобы создать вот этот дополнительный спрос. Просто нет оснований рассчитывать на какой-то там безудержный рост спроса. Если только начнут на Новый год пить бензин или дизтопливо!" - пошутил он.