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Внешняя политика 17.12.2021 11:05

Вашингтон приветствует встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе

Соединенные Штаты приветствуют встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

«США приветствуют недавнюю встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе. Мы решительно поддерживаем прямое взаимодействие в будущем для установления мира в регионе», - написал Прайс в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщалось, встреча Алиева и Пашиняна состоялась 14 декабря в Брюсселе на «полях» саммита программы «Восточное партнерство». Встреча продлилась около 5 часов.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРАЙС, АЛИЕВ, ПАШИНЯН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]