Вашингтон приветствует встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе

Соединенные Штаты приветствуют встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе, заявил представитель госдепа Нед Прайс.
«США приветствуют недавнюю встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе. Мы решительно поддерживаем прямое взаимодействие в будущем для установления мира в регионе», - написал Прайс в своем аккаунте в Twitter.
Как сообщалось, встреча Алиева и Пашиняна состоялась 14 декабря в Брюсселе на «полях» саммита программы «Восточное партнерство». Встреча продлилась около 5 часов.
Э.Шафиев
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