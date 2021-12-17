Вашингтон приветствует встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе

Соединенные Штаты приветствуют встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

«США приветствуют недавнюю встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе. Мы решительно поддерживаем прямое взаимодействие в будущем для установления мира в регионе», - написал Прайс в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщалось, встреча Алиева и Пашиняна состоялась 14 декабря в Брюсселе на «полях» саммита программы «Восточное партнерство». Встреча продлилась около 5 часов.

Э.Шафиев