Азербайджан на фоне восстановительных работ в Карабахе и Зангезуре увеличил производство стройматериалов по всем видам продукций

В Азербайджане в январе-ноябре 2021 года произведено стройматериалов на сумму 783,4 млн манатов, что на 83,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, объем производства цемента составил 3 млн 189,5 тыс. тонн, что на 4,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Строительного гипса за январь-ноябрь произведено 29,2 тыс. тонн (рост на 43,8%), строительных блоков и кирпичей из цемента – 76,6 тыс. тонн (рост на 60,3%), готовой бетонной смеси - 2 млн 379,6 тыс. тонн (рост 33,4%), строительной извести - 32,5 тыс. тонн (рост на 4,8%), строительного кирпича - 617,7 тыс. кубометров (рост на 34,2%), обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них - 35,2 тыс. тонн (рост на 55,8%), сборных конструкций из бетона - 72,5 тыс. кубометров (рост в 2,1 раза), асфальта - 175,7 тыс. тонн (рост на 13,9%).

Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана в настоящее время осуществляет масштабные проекты по восстановлению освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. Эти работы стимулируют рост производства стройматериалов.

Б.Рустамбеков