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Оборона 17.12.2021 11:21

Гасанов открыл общевойсковое стрельбище на освобожденных территориях

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии нового учебного центра на освобожденных территориях, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Гасанову было доложено, что в Центре создана вся необходимая инфраструктура для размещения и деятельности привлекаемого к учениям личного состава и учебно-боевой техники. Отмечалось, что особо смоделированный учебный центр построен с учетом условий реального боя. В Центре предусмотрено проведение занятий для совершенствования практических навыков управления различными видами боевой техники в условиях труднопроходимой местности и неблагоприятных погодных условий, а также выполнения стрельб из них. Наряду с этим, в учебном центре созданы надлежащие условия для занятий по стрельбе из минометов, гранатометов, стрелкового и другого оружия, тематического обучения и практической отработки выполнения боевых задач».

Согласно данным, что с целью дальнейшего повышения боевой подготовки и профессионализма военнослужащих учебно-тренировочные занятия будут проводиться квалифицированными инструкторами.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ОТКРЫТИЕ, СТРЕЛЬБИЩЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]