Гасанов открыл общевойсковое стрельбище на освобожденных территориях

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии нового учебного центра на освобожденных территориях, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Гасанову было доложено, что в Центре создана вся необходимая инфраструктура для размещения и деятельности привлекаемого к учениям личного состава и учебно-боевой техники. Отмечалось, что особо смоделированный учебный центр построен с учетом условий реального боя. В Центре предусмотрено проведение занятий для совершенствования практических навыков управления различными видами боевой техники в условиях труднопроходимой местности и неблагоприятных погодных условий, а также выполнения стрельб из них. Наряду с этим, в учебном центре созданы надлежащие условия для занятий по стрельбе из минометов, гранатометов, стрелкового и другого оружия, тематического обучения и практической отработки выполнения боевых задач».
Согласно данным, что с целью дальнейшего повышения боевой подготовки и профессионализма военнослужащих учебно-тренировочные занятия будут проводиться квалифицированными инструкторами.
Э.Шафиев
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