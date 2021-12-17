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Внешняя политика 17.12.2021 11:32

Алиев обсудил с Оверчуком двустороннюю повестку и разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука, на встрече обсуждались вопросы расширения двустороннего экономического сотрудничества, разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе.

«На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития азербайджано-российских отношений и было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Россией развиваются по всех областях. Особенно отмечался рост товарооборота. В то же время было подчеркнуто наличие хорошего потенциала для еще большего расширения экономического сотрудничества», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

Собеседники отметили, что нынешний визит Оверчука позволяет обсудить итоги экономического сотрудничества в 2021 году.

«В ходе встречи стороны затронули тему деятельности трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, открытия коммуникаций в регионе и другие вопросы», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ОВЕРЧУК, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]