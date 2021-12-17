Алиев обсудил с Оверчуком двустороннюю повестку и разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука, на встрече обсуждались вопросы расширения двустороннего экономического сотрудничества, разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе.

«На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития азербайджано-российских отношений и было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Россией развиваются по всех областях. Особенно отмечался рост товарооборота. В то же время было подчеркнуто наличие хорошего потенциала для еще большего расширения экономического сотрудничества», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

Собеседники отметили, что нынешний визит Оверчука позволяет обсудить итоги экономического сотрудничества в 2021 году.

«В ходе встречи стороны затронули тему деятельности трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, открытия коммуникаций в регионе и другие вопросы», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов