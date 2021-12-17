Макей высказал признательность Баку за поддержку Беларуси на саммите Восточного партнерства в Брюсселе

– Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, а также обсудили перспективы развития двусторонних связей», - отмечается в информации МИД Азербайджана.

Макей в ходе разговора выразил признательность азербайджанской стороне за основанный на международном праве конструктивный подход к пункту о Беларуси в й декларации, принятой по итогам 6-го Саммита Восточного партнерства (ВП).

Как сообщалось ранее, Азербайджан не присоединился к пункту 11 декларации, принятой по итогам саммита ВП 15 декабря в Брюсселе и касающегося внутриполитической ситуации в Беларуси.

Э.Шафиев