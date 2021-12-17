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СНГ 17.12.2021 14:45

Армия Украины в 2021 году получила 3 тыс. образцов вооружения и военной техники, 2 тыс. ракет и средств поражения - премьер Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль доложил в Верховной Раде о поставках вооружений и военной техники в Вооруженные силы страны в текущем году.

"Вооруженные силы в этом году получили более 3 тыс. основных образцов вооружения и военный техники, 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения, 3,6 млн единиц артиллерийских выстрелов и другое вооружение и боеприпасы", - сказал Шмыгаль в пятницу, выступая в парламенте в ходе "часа вопросов к правительству".

Кроме того, премьер добавил, что в ВСУ поставлены новые беспилотники, начато строительство "Корветов", разрабатываются ракетные комплексы, а также, благодаря международной помощи, получено два патрульных катера.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]