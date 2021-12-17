Армия Украины в 2021 году получила 3 тыс. образцов вооружения и военной техники, 2 тыс. ракет и средств поражения - премьер Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль доложил в Верховной Раде о поставках вооружений и военной техники в Вооруженные силы страны в текущем году.
"Вооруженные силы в этом году получили более 3 тыс. основных образцов вооружения и военный техники, 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения, 3,6 млн единиц артиллерийских выстрелов и другое вооружение и боеприпасы", - сказал Шмыгаль в пятницу, выступая в парламенте в ходе "часа вопросов к правительству".
Кроме того, премьер добавил, что в ВСУ поставлены новые беспилотники, начато строительство "Корветов", разрабатываются ракетные комплексы, а также, благодаря международной помощи, получено два патрульных катера.
Азербайджан в 2022 году начнет производство около 70 новых наименований вооружения и военной техники
США отмечают эффективность действий властей Азербайджана против терроризма
Макей высказал признательность Баку за поддержку Беларуси на саммите Восточного партнерства в Брюсселе
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 декабря повысится до $94 с $91 за т - Минсельхоз
ЦБ Азербайджана повысил учетную ставку на 25 б.п. – до 7,25%
ЛУКОЙЛ не планирует продавать НПЗ в Европе, будет повышать их эффективность
В Азербайджане вновь суточный спад новых случаев COVID-19
Минимальная заработная плата в Азербайджане с 1 января 2022г составит 300 манатов
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 272,9 млн
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти создан Регистрационный центр IELTS
«Nar» представляет свои магазины в обновлённой концепции в столице
«Nar» представляет свои магазины в обновлённой концепции в столице
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт