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17.12.2021 14:26

Комитет по этике во Франции одобрил вакцинацию от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет

Национальный консультативный комитет по этике (CCNE), который имеет во Франции статус независимого ведомства, в пятницу высказался за начало вакцинации от коронавируса детей возрастом от 5 до 11 лет, сообщают французские СМИ.

При этом, в комитете указали, что вакцинация для данной категории не должна быть обязательной.

"Невозможно также рассматривать возможность введения санитарных пропусков для этой возрастной категории", - добавила член комитета Алекандра Бенаши.

Правительство Франции в ближайшие дни планирует начать вакцинацию детей от 5 лет. Однако ранее власти заявили, что изучат рекомендации профильных ведомств. CCNE стал первым из них, кто выразил одобрение прививкам для данной категории. Ожидается, что в ближайшее время со своими рекомендациями выступит Высший совет здравоохранения Франции.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна почти подошла к обязательной вакцинации против COVID-19. По его словам, "когда вакцинированы почти 90% лиц в возрасте, приемлемом для вакцинации, это означает, что мы этого (обязательной вакцинации - ИФ) почти достигли".

Президент также высказался о вакцинации детей, подчеркнув, что она будет необязательной, но желательной. "Это должно быть выбором родителей. Обязанности нет", - заявил Макрон, добавив, что в этом вопросе надо идти по пути информирования родителей.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]