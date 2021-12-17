Проект бюджета США на 2022г предусматривает помощь Украине на $756 млн

Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине 756 млн долларов, однако цель Украины - 1 млрд долларов поддержки США - остается неизменной, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине 756 млн долларов, в частности на укрепление безопасности - 400 млн долларов. Но наша цель - 1 млрд долларов поддержки - остается неизменной, и мы уверенно к ней двигаемся", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.
Он добавил, что по линии Госдепартамента США, Пентагона, Агентства США по международному развитию на цели поддержки ключевых реформ в Украине американская сторона выделила более 460 млн долларов.
"Благодаря помощи Соединенных Штатов украинцы получили около 2 млн 200 тыс. доз вакцин от Covid-19", - указал министр.
В то же время Кулеба проинформировал, что в этом году благодаря договоренностям президентов Украины и США был привлечен дополнительный пакет помощи по безопасности США объемом 60 млн долларов.
"Общий объем материально-технической помощи Вашингтона в 2021 году составил более 130 млн долларов. Это конкретная помощь украинской армии", - уточнил глава МИД.
Также Украина получила от США 4 военно-морских катера типа Island, новые поставки противотанковых комплексов Javelin, средства контрснайперской борьбы, разведки, радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, оптические средства, средства связи, медицинское имущество, боеприпасы и стрелковое оружие разных калибров.
По словам Кулебы, в 2021 году МИД обеспечил беспрецедентно тесный диалог на наивысшем и высоком уровнях с новой администрацией США, а жемчужиной дипломатической работы стал визит президента Украины в США в начале осени, который заложил фундамент дальнейшего укрепления стратегического партнерства Украины и США.
"Наши страны заключили более двух десятков двусторонних договоров, в частности рамочное соглашение относительно стратегических основ оборонного партнерства, и в следующие пять лет она станет краеугольным камнем и указателем для военно-технического сотрудничества между нашими странами, в рамках которого будет укреплена противовоздушная оборона нашего государства, наши Военно-морские силы, киберзащита, взаимодействие разведок, продолжится реформа сектора безопасности и обороны", - рассказал Кулеба.
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