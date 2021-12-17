Сделка ОПЕК+ должна быть и реагировать на все будущие вызовы - Алекперов

Сделка ОПЕК+ должна быть и реагировать на все вызовы, которые будут возникать.
Такое мнение высказал журналистам глава "ЛУКОЙЛа", одной из крупнейших нефтяных компаний России, Вагит Алекперов.
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