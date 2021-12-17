Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.023 GBR   2.2648 TRY   0.1084

Цена на нефть

16.12 $/bbl +/- WTI 72.38 +1.51 Brent 75.02 +1.14

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.12.2021 13:54

Сделка ОПЕК+ должна быть и реагировать на все будущие вызовы - Алекперов

Сделка ОПЕК+ должна быть и реагировать на все вызовы, которые будут возникать.

Такое мнение высказал журналистам глава "ЛУКОЙЛа", одной из крупнейших нефтяных компаний России, Вагит Алекперов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОПЕК+, СДЕЛКА, МНЕНИЕ


Похожие новости


Новак: ОПЕК+ обсудит необходимость мер в связи с новым штаммом вируса Новак: скоропалительных решений ОПЕК+ не нужно из-за нового штамма вируса Россия придерживается своих обязательств в рамках договоренностей в рамках ОПЕК+ - Песков ЛУКОЙЛ не заинтересован в сверхвысоких ценах на нефть, решение ОПЕК+ позволит удовлетворить потребности рынка Новак: ОПЕК+ на встрече 4 ноября нужно сохранить принятый план по росту добычи нефти Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в онлайн режиме

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]