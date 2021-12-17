НАТО демонизирует Россию - МИД РФ

НАТО нуждается в "большом противнике" для продолжения своего существования, и именно поэтому демонизирует Россию, приписывая ей агрессивные намерения, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Это очередное упражнение в деле демонизации России, происходит приписывание Москве каких-то агрессивных намерений. Заботься НАТО о реальных проблемах безопасности, она призвала бы Киев прекратить саботировать Минские договоренности, отвести войска от линии соприкосновения и незамедлительно приступить к их полному выполнению в диалоге с Донецком и Луганском", - сказал он "Интерфаксу" в пятницу.
Так дипломат прокомментировал заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в связи с ситуацией вокруг Украины альянсу надо готовиться к худшему.
По словам Грушко, "ничего нового мы не услышали". "Все по знакомому клише. Это еще одно свидетельство того, что НАТО не может существовать без "большого противника", - сказал замминистра.
Он заметил, что Столтенберг "ни слова не обмолвился" о необходимости выполнения Минских соглашений. "Понятно почему: ничего не должно отвлекать НАТО от задачи сдерживания России", - считает Грушко.
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