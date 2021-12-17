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Оборона 17.12.2021 14:47

Азербайджан в 2022 году начнет производство около 70 новых наименований вооружения и военной техники

Предприятия министерства оборонной промышленности Азербайджана планируют в 2022 году наладить производство 66 новых наименований вооружения и военной техники, сообщил заместитель главы ведомства Мехман Бахышов.

«В настоящее время мы близки к созданию 66 видов современного вооружения и военной техники. Их серийное производство планируется начать в первой половине следующего года», - сказал Бахышов журналистам в пятницу.

При этом он не стал уточнять о каком вооружении идет речь.

Замминистра добавил, что в текущем году предприятия Миноборонпрома увеличил выпуск продукции на 10% по сравнению с показателем годом ранее.

Э.Шафиев

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Тэги: ОБОРОНПРОМ, ПРОИЗВОДСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]