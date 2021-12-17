Азербайджан в 2022 году начнет производство около 70 новых наименований вооружения и военной техники

Предприятия министерства оборонной промышленности Азербайджана планируют в 2022 году наладить производство 66 новых наименований вооружения и военной техники, сообщил заместитель главы ведомства Мехман Бахышов.

«В настоящее время мы близки к созданию 66 видов современного вооружения и военной техники. Их серийное производство планируется начать в первой половине следующего года», - сказал Бахышов журналистам в пятницу.

При этом он не стал уточнять о каком вооружении идет речь.

Замминистра добавил, что в текущем году предприятия Миноборонпрома увеличил выпуск продукции на 10% по сравнению с показателем годом ранее.

Э.Шафиев