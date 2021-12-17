В Афганистане 3,5 млн человек стали вынужденными переселенцами, они нуждаются в срочной помощи - ООН

После прихода к власти талибов в Афганистане вынужденными переселенцами стали 3,5 млн человек, которые нуждаются в срочной помощи, заявил старший советник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Франк Ремус.
"3,5 миллиона афганцев, вынужденно перемещенных внутри страны, нуждаются в срочной помощи, чтобы пережить наступающую суровую зиму", - сказал Ремус в ходе брифинга в Ташкенте в пятницу.
Он также подчеркнул, что "гуманитарные действия по спасению жизней нужны сейчас, как никогда".
По словам Ремуса, "половина населения Афганистана сталкивается сейчас с острой проблемой отсутствия продовольствия".
В октябре УВКБ ООН поставило в узбекский город Термез 96 тонн гуманитарной помощи, предназначенной Афганистану, в нее вошли предметы первой необходимости. Первые 40 тонн из хранившегося в логистическом центре Termez Cargo Centre груза были доставлены в афганский Мазари-Шариф в среду.
Всемирный банк, управляющий фондом реконструкции Афганистана, заявил о выделении структурам ООН $280 млн для оказания помощи афганскому народу в борьбе с гуманитарным кризисом. Получателями средств названы ЮНИСЕФ и Всемирная продовольственная программа ООН, которые до конца декабря получат $100 и $180 млн соответственно.
Азербайджан в 2022 году начнет производство около 70 новых наименований вооружения и военной техники
США отмечают эффективность действий властей Азербайджана против терроризма
Макей высказал признательность Баку за поддержку Беларуси на саммите Восточного партнерства в Брюсселе
Trafigura поставит Azeraluminium оксида алюминия на $17 млн
Азербайджан планирует открыть ТД в Токио
Банки в Азербайджане за 11 месяцев увеличили кредитный портфель на 15%
Покупки в последнюю субботу перед католическим Рождеством планируют 148 млн американцев
Youtube-канал VMedia: Армянское «спасибо» в адрес России – это длинный список жалоб и претензий
Новый фильм Человек-паук установил рекорд декабря по сборам в первый день в кинотеатрах AMC
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика успешно разместил на Бакинской фондовой бирже первый выпуск облигаций на сумму 10 миллионов манат
Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти создан Регистрационный центр IELTS
«Nar» представляет свои магазины в обновлённой концепции в столице
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт