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В Афганистане 3,5 млн человек стали вынужденными переселенцами, они нуждаются в срочной помощи - ООН

После прихода к власти талибов в Афганистане вынужденными переселенцами стали 3,5 млн человек, которые нуждаются в срочной помощи, заявил старший советник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Франк Ремус.

"3,5 миллиона афганцев, вынужденно перемещенных внутри страны, нуждаются в срочной помощи, чтобы пережить наступающую суровую зиму", - сказал Ремус в ходе брифинга в Ташкенте в пятницу.

Он также подчеркнул, что "гуманитарные действия по спасению жизней нужны сейчас, как никогда".

По словам Ремуса, "половина населения Афганистана сталкивается сейчас с острой проблемой отсутствия продовольствия".

В октябре УВКБ ООН поставило в узбекский город Термез 96 тонн гуманитарной помощи, предназначенной Афганистану, в нее вошли предметы первой необходимости. Первые 40 тонн из хранившегося в логистическом центре Termez Cargo Centre груза были доставлены в афганский Мазари-Шариф в среду.

Всемирный банк, управляющий фондом реконструкции Афганистана, заявил о выделении структурам ООН $280 млн для оказания помощи афганскому народу в борьбе с гуманитарным кризисом. Получателями средств названы ЮНИСЕФ и Всемирная продовольственная программа ООН, которые до конца декабря получат $100 и $180 млн соответственно.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ООН, ПОМОЩЬ, КРИЗИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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