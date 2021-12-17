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СНГ 17.12.2021 19:22

Россия не устанавливает каких-либо дедлайнов по переговорам о гарантиях безопасности - Рябков

Россия не устанавливает никаких дедлайнов по переговорам о гарантиях безопасности, но призывает США запустить их в кратчайшие сроки, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никаких дедлайнов мы не устанавливаем. Мы им предлагаем провести переговоры без каких-либо задержек и затяжек", - сказал Рябков в интервью "Интерфаксу".

"Я был готов вместо нашей с вами встречи сегодня быть в Женеве на переговорах с госпожой Донфрид и с той группой, которую определят в Вашингтоне для этих целей. Американцам сказано, что нашу межведомственную делегацию на этих переговорах поручено возглавлять курирующему замминистра. Они это знают, мы ждем от них ответа. Мы можем выезжать в любое место в любой момент вот буквально с завтрашнего дня", - подчеркнул замминистра.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у России план "б" на случай отказа США от российского предложения о гарантиях безопасности, Рябков заявил: "Мы рассчитываем все же, что серьезный подход с той стороны будет проявлен". "Мы понимаем, что нужно время для того, чтобы это все прочитать, осмыслить, обсудить и в своем кругу", - добавил высокопоставленный российский дипломат.

Рябков подчеркнул: "По большому счету, подтверждение о готовности срочно встречаться и вести на базе наших документов в тех рамках, которые мы задали, определенный переговорный процесс - это стало бы неплохим ответом, и совсем не обязательно, мы знаем это по опыту множества переговоров, дело пойдет так, что мы сходу за несколько дней о чем-то договоримся. Нет, это вопросы серьезные, но процесс нужно начинать срочно, потому что ситуация во всей ее сложности совокупности проблемных аспектов такова, что она не терпит отлагательств".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]