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Регион 17.12.2021 16:19

Более 20 человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Стамбуле

Не менее 22 человек погибли в Стамбуле из-за отравления суррогатным алкоголем, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

При этом, 11 из них - иностранцы. Еще 16 человек находятся в больнице, среди них также есть иностранные граждане. Национальности этих людей не уточняются.

В рамках расследования в связи с этим отравлением в Стамбуле задержано четыре человека.

Власти Турции в преддверии Нового года начали общенациональную операцию по пресечению производства суррогатного алкоголя, уже изъяты тысячи литров контрафактной продукции.

Агентство отмечает, что летальные исходы в результате употребления суррогатного алкоголя в Турции происходят редко, однако в настоящее время жители страны столкнулись с чрезвычайным ростом цен на алкогольные напитки из-за инфляции и налогов, поэтому все чаще выбирают более дешевый алкоголь или занимаются производством алкогольных напитков в домашних условиях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, АЛКОГОЛЬ, ОТРАВЛЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]