Более 20 человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Стамбуле

Не менее 22 человек погибли в Стамбуле из-за отравления суррогатным алкоголем, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.
При этом, 11 из них - иностранцы. Еще 16 человек находятся в больнице, среди них также есть иностранные граждане. Национальности этих людей не уточняются.
В рамках расследования в связи с этим отравлением в Стамбуле задержано четыре человека.
Власти Турции в преддверии Нового года начали общенациональную операцию по пресечению производства суррогатного алкоголя, уже изъяты тысячи литров контрафактной продукции.
Агентство отмечает, что летальные исходы в результате употребления суррогатного алкоголя в Турции происходят редко, однако в настоящее время жители страны столкнулись с чрезвычайным ростом цен на алкогольные напитки из-за инфляции и налогов, поэтому все чаще выбирают более дешевый алкоголь или занимаются производством алкогольных напитков в домашних условиях.
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