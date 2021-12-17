Четыре человека пострадали в результате взрыва в Кабуле

Афганский богослов Абдул Салам Абед и еще три человека были ранены в пятницу в результате взрыва в Кабуле, сообщило информационное агентство Aamaj News.

"В результате взрыва машины с помощью магнитной мины в квартале "Парване Се" Кабула ранены четверо, в том числе, мавлави Абул Салам Абед", - говорится в сообщении.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее, захватившее Афганистан движение "Талибан" пока не прокомментировало инцидент.