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СНГ 17.12.2021 20:04

Путин считает очевидным, что западные санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции

Антироссийские санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции, и западные страны всегда найдут поводы для их введения, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Это (санкции - ИФ) просто инструмент конкурентной борьбы сейчас", - сказал он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

В качестве примера он привел ситуацию с новейшим российским авиалайнером МС-21, который из-за санкций лишился ряда импортных комплектующих для крыла.

По словам Путина, России удалось самостоятельно разработать необходимые технологии, но производство самолета и вывод его на рынок сместились на полтора года вправо.

"В принципе, они добились своего с помощью санкций. Абсолютно очевидно - это инструмент недобросовестной конкуренции. И по другим вопросам будут делать то же самое", - сказал он в связи с этим.

"Причины всегда найдут, - заверил Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]