Путин считает очевидным, что западные санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции

Антироссийские санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции, и западные страны всегда найдут поводы для их введения, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Это (санкции - ИФ) просто инструмент конкурентной борьбы сейчас", - сказал он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

В качестве примера он привел ситуацию с новейшим российским авиалайнером МС-21, который из-за санкций лишился ряда импортных комплектующих для крыла.

По словам Путина, России удалось самостоятельно разработать необходимые технологии, но производство самолета и вывод его на рынок сместились на полтора года вправо.

"В принципе, они добились своего с помощью санкций. Абсолютно очевидно - это инструмент недобросовестной конкуренции. И по другим вопросам будут делать то же самое", - сказал он в связи с этим.

"Причины всегда найдут, - заверил Путин.