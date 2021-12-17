Путин считает очевидным, что западные санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции

Антироссийские санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции, и западные страны всегда найдут поводы для их введения, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Это (санкции - ИФ) просто инструмент конкурентной борьбы сейчас", - сказал он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
В качестве примера он привел ситуацию с новейшим российским авиалайнером МС-21, который из-за санкций лишился ряда импортных комплектующих для крыла.
По словам Путина, России удалось самостоятельно разработать необходимые технологии, но производство самолета и вывод его на рынок сместились на полтора года вправо.
"В принципе, они добились своего с помощью санкций. Абсолютно очевидно - это инструмент недобросовестной конкуренции. И по другим вопросам будут делать то же самое", - сказал он в связи с этим.
"Причины всегда найдут, - заверил Путин.
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