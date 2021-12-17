Покупки в последнюю субботу перед католическим Рождеством планируют 148 млн американцев

Более 148 млн американских потребителей планируют совершить покупки в магазинах и онлайн в последнюю субботу перед католическим Рождеством, свидетельствуют данные ежегодного исследования, опубликованного Национальной федерацией розничной торговли (NRF) США и Prosper Insights & Analytics.

Показатель немного сократился по сравнению с результатом прошлогоднего исследования, когда он составил 150 млн, но вырос по сравнению с данными за 2019 год, когда показатель ожидался на уровне 147 млн человек.

"Ритейлеры начали подготовку к праздничному сезону за несколько месяцев вперед, начав продавать сезонные запасы и приняв предупредительные меры, чтобы избежать проблем с цепями поставок, усилившихся из-за пандемии, - сказал президент и главный исполнительный директор NRF Мэтью Шэй. - Потребители ответили на это растущим желанием начать сезон праздничного шопинга раньше, и ожидается, что подобный импульс сохранится в течение последних недель года".

Ожидаемое количество покупателей в последнюю субботу перед католическим Рождеством в этом году - третье по величине с начала учета показателя в 2016 году.

При этом лишь чуть более четверти потребителей (27%) планируют покупки исключительно в физических магазинах, тогда как еще треть (32%) - только через интернет. Основная часть респондентов (41%) планируют оба варианта для совершения покупок.

Потребители планируют потратить в общей сложности $997,73 на покупки.

NRF называет сезоном праздничного шопинга период с 1 ноября по 31 декабря. Организация ожидает, что продажи в праздничный сезон вырастут на 8,5-10,5% по сравнению с 2020 годом, до $843,4-859 млн.

В исследовании приняли участие 7 тыс. 453 совершеннолетних респондента, он был проведен в период с 24 ноября по 3 декабря, вероятность погрешности составляет плюс-минус 1,2%.