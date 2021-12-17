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Финансы 17.12.2021 17:41

Банки в Азербайджане за 11 месяцев увеличили кредитный портфель на 15%

Кредитный портфель банков в Азербайджане в январе-ноябре увеличился на 15%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Центрального банка, кредитный портфель банковской системы в ноябре увеличился на 1,8%.

«Данный рост связан, в основном, с увеличением депозитной базы. В ноябре по сравнению с октябрем депозиты в манатах увеличились на 3,5%. За 11 месяцев депозиты в манатах увеличились на 2,8 млрд манатов или на 29%», - подчеркивает ЦБ.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПОРТФЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]