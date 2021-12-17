Банки в Азербайджане за 11 месяцев увеличили кредитный портфель на 15%

Кредитный портфель банков в Азербайджане в январе-ноябре увеличился на 15%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Центрального банка, кредитный портфель банковской системы в ноябре увеличился на 1,8%.

«Данный рост связан, в основном, с увеличением депозитной базы. В ноябре по сравнению с октябрем депозиты в манатах увеличились на 3,5%. За 11 месяцев депозиты в манатах увеличились на 2,8 млрд манатов или на 29%», - подчеркивает ЦБ.

Р.Ахмедов