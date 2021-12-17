Trafigura поставит Azeraluminium оксида алюминия на $17 млн

ООО «Azeraluminium» направит на закупку оксида алюминия около 30 млн манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с этой целью подписан контракт с компанией Trafigura PTE Ltd.

Стоимость договора составляет 29 млн 325 тыс. манатов ($17,25 млн).

Azeraluminium объединяет в себе предприятия цветной металлургии, занимающиеся производством оксида алюминия из бокситной руды, первичных алюминиевых слитков и др.

Производственная мощность предприятий составляет 50 тыс. тонн в год, 98% продукции предприятий экспортируется. Поставки продукции осуществляются в основном в Турцию, Россию, в страны ЕС и США.

Н.Аббасова