Trafigura поставит Azeraluminium оксида алюминия на $17 млн

ООО «Azeraluminium» направит на закупку оксида алюминия около 30 млн манатов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с этой целью подписан контракт с компанией Trafigura PTE Ltd.
Стоимость договора составляет 29 млн 325 тыс. манатов ($17,25 млн).
Azeraluminium объединяет в себе предприятия цветной металлургии, занимающиеся производством оксида алюминия из бокситной руды, первичных алюминиевых слитков и др.
Производственная мощность предприятий составляет 50 тыс. тонн в год, 98% продукции предприятий экспортируется. Поставки продукции осуществляются в основном в Турцию, Россию, в страны ЕС и США.
Н.Аббасова
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