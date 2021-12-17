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Инфраструктура и тендеры 17.12.2021 17:56

Trafigura поставит Azeraluminium оксида алюминия на $17 млн

ООО «Azeraluminium» направит на закупку оксида алюминия около 30 млн манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с этой целью подписан контракт с компанией Trafigura PTE Ltd.

Стоимость договора составляет 29 млн 325 тыс. манатов ($17,25 млн).

Azeraluminium объединяет в себе предприятия цветной металлургии, занимающиеся производством оксида алюминия из бокситной руды, первичных алюминиевых слитков и др.

Производственная мощность предприятий составляет 50 тыс. тонн в год, 98% продукции предприятий экспортируется. Поставки продукции осуществляются в основном в Турцию, Россию, в страны ЕС и США.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZERALUMINIUM, АЛЮМИНИЙ/ОКСИД, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]