Азербайджан планирует открыть ТД в Токио

Вопросы расширения сотрудничества деловых кругов Азербайджана и Японии обсудили министр экономики Микаил Джаббаров и посол Японии в Баку Джуничи Вада.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно поддержки инвестиций и открытии Торгового дома Азербайджана в Токио», - написал Джаббаров на своей официальной странице в Facebook.
Б.Рустамбеков
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