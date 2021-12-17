Азербайджан планирует открыть ТД в Токио

Вопросы расширения сотрудничества деловых кругов Азербайджана и Японии обсудили министр экономики Микаил Джаббаров и посол Японии в Баку Джуничи Вада.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно поддержки инвестиций и открытии Торгового дома Азербайджана в Токио», - написал Джаббаров на своей официальной странице в Facebook.

Б.Рустамбеков