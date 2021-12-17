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Это интересно 17.12.2021 18:10

Youtube-канал VMedia: Армянское «спасибо» в адрес России – это длинный список жалоб и претензий

Youtube-канал VMedia выпустил очередной видеоролик, где буквально по пунктам разбираются претензии армян к России, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Как отмечают авторы фильма, это и есть армянское «спасибо» в адрес Москвы.

В частности, подробно рассматриваются следующие жалобы армян:

- Россия «разрушала армянские церкви»

- Россия «разоружала армянских повстанцев»

- Россия «подписала Московский и Карсский договоры»

- Россия «предала Армению» во время 44-дневной войны в Карабахе

Авторы фильма также особо отмечают, что в Армении именно та партия, которую все считали и считают пророссийской - Республиканская - в своей программе выражает верность идеям гитлеровского пособника Гарегина Нжде. Кроме того подчеркивается, что в те времена, когда пост президента Армении занимал другой политик, считающийся пророссийским — Роберт Кочарян, в Армении было, по сути, уничтожено образование на русском языке.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, VMEDIA, АРМЕНИЯ, ВИДЕО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]