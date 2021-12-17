Youtube-канал VMedia: Армянское «спасибо» в адрес России – это длинный список жалоб и претензий

Youtube-канал VMedia выпустил очередной видеоролик, где буквально по пунктам разбираются претензии армян к России, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Как отмечают авторы фильма, это и есть армянское «спасибо» в адрес Москвы.
В частности, подробно рассматриваются следующие жалобы армян:
- Россия «разрушала армянские церкви»
- Россия «разоружала армянских повстанцев»
- Россия «подписала Московский и Карсский договоры»
- Россия «предала Армению» во время 44-дневной войны в Карабахе
Авторы фильма также особо отмечают, что в Армении именно та партия, которую все считали и считают пророссийской - Республиканская - в своей программе выражает верность идеям гитлеровского пособника Гарегина Нжде. Кроме того подчеркивается, что в те времена, когда пост президента Армении занимал другой политик, считающийся пророссийским — Роберт Кочарян, в Армении было, по сути, уничтожено образование на русском языке.
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