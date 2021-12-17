Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о намерении ввести дополнительные ограничительные меры для борьбы со вспышкой заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон", сообщает в пятницу The Guardian.

Одной из мер будет прекращение работы театров и кинотеатров, отметила Фредериксен.

Она добавила, что на сегодняшний день каждый пятый датчанин с COVID-19 заразился именно "омикроном".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Дании было диагностировано свыше 600 тыс. заражений, более 3 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 498,7 тыс. человек выздоровели.