Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о намерении ввести дополнительные ограничительные меры для борьбы со вспышкой заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон", сообщает в пятницу The Guardian.
Одной из мер будет прекращение работы театров и кинотеатров, отметила Фредериксен.
Она добавила, что на сегодняшний день каждый пятый датчанин с COVID-19 заразился именно "омикроном".
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Дании было диагностировано свыше 600 тыс. заражений, более 3 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 498,7 тыс. человек выздоровели.
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