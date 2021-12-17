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Здравоохранение 17.12.2021 22:59

Дания собирается ввести дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости "омикроном"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о намерении ввести дополнительные ограничительные меры для борьбы со вспышкой заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон", сообщает в пятницу The Guardian.

Одной из мер будет прекращение работы театров и кинотеатров, отметила Фредериксен.

Она добавила, что на сегодняшний день каждый пятый датчанин с COVID-19 заразился именно "омикроном".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Дании было диагностировано свыше 600 тыс. заражений, более 3 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 498,7 тыс. человек выздоровели.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]