Идея общего "тюркского мира", продвигаемая президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не представляет угрозу для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, есть общность - культурная, историческая - тюркского мира. И государства Средней Азии, даже наши республики Российской Федерации, наши татары, наши башкиры, да, они имеют общую историю с турками. Это языковая история, и культурная, общие традиции. Поэтому в этом ничего страшного нет", - сказал Песков, отвечая в интервью RTI на вопрос, не угрожает ли безопасности РФ продвижение линии на создание "неоосманской империи", общего "тюркского мира" от Стамбула до Якутии.
Тем не менее, представитель Кремля признал, что "конечно же, в Турции есть националистически настроенные силы, которые вот это культурное родство, культурное единство хотят преобразовать в нечто большее". "Но, слава богу, этих националистов не так много, и они не в большинстве, хотя они продолжают настаивать на своей идее создания "Великого Турана". Они не говорят "Османская империя", они говорят "Великий Туран", - отметил Песков.
Он заметил при этом, что "националисты есть везде, это, как правило, такой стабильный фланг почти у каждого государства на политической арене".
"Конечно, их, как правило, сдерживают действующие власти. И здесь как раз президент Эрдоган - у него очень теплые, можно сказать, даже дружеские отношения с президентом Путиным, которые, несмотря на наличие разногласий, позволяют им в самые острые моменты собираться вместе и решать самые сложные проблемы", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, "так было уже не раз, это касалось и Сирии, это касалось и трагических моментов недавнего прошлого двусторонних отношений". "Но все равно удавалось выйти на мирное, конструктивное урегулирование, и де-факто, несмотря на определенные противоречия, Турция - это наш сосед, очень важный сосед. Турция - это наш партнер по очень важным проектам в торгово-экономическом сотрудничестве, инвестиционном сотрудничестве, и Турция наш визави во многих региональных конфликтах в процессе их решения", - добавил Песков.
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