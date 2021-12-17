Путин не определился, выдвигать ли свою кандидатуру на новый срок, тема транзита власти на повестке не стоит - Песков

Президент РФ Владимир Путин может порекомендовать чью-то кандидатуру на пост нового главы государства, но сейчас тема транзита власти на повестке дня не стоит, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"На рабочем уровне никакой темы транзита (власти) нет. Работать надо, дел много, очень много вызовов, проблем с ковидом", - сказал Песков в интервью каналу RTVI.

Он отметил, что остается три года до выборов. "В этих условиях, наверное, обсуждение темы транзита - заработок разных политологов", - заявил Песков.

"Здесь это не тема повестки дня вообще", - подчеркнул он.

По его словам, Путин еще не высказывал своего желания выставить свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году.

"Он еще не определился. По крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет", - сказал Песков.

"Наверняка, у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то и, наверняка, он этого кого-то порекомендует. Он вправе будет высказать свои предпочтения", - сообщил представитель Кремля.

Он резюмировал, что в любом случае следующим президентом будет тот, за кого проголосуют россияне.