Путин не определился, выдвигать ли свою кандидатуру на новый срок, тема транзита власти на повестке не стоит - Песков

Президент РФ Владимир Путин может порекомендовать чью-то кандидатуру на пост нового главы государства, но сейчас тема транзита власти на повестке дня не стоит, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"На рабочем уровне никакой темы транзита (власти) нет. Работать надо, дел много, очень много вызовов, проблем с ковидом", - сказал Песков в интервью каналу RTVI.
Он отметил, что остается три года до выборов. "В этих условиях, наверное, обсуждение темы транзита - заработок разных политологов", - заявил Песков.
"Здесь это не тема повестки дня вообще", - подчеркнул он.
По его словам, Путин еще не высказывал своего желания выставить свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году.
"Он еще не определился. По крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет", - сказал Песков.
"Наверняка, у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то и, наверняка, он этого кого-то порекомендует. Он вправе будет высказать свои предпочтения", - сообщил представитель Кремля.
Он резюмировал, что в любом случае следующим президентом будет тот, за кого проголосуют россияне.
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