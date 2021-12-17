Песков о возможности помилования Навального: существует определенный порядок, включающий в себя признание вины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ответить на вопрос о возможности помилования отбывающего наказание Алексея Навального.

Вопрос о том, существует ли возможность, что Навального помилуют при условии отъезда из России и если осуждённый сам попросит об этом, был задан Пескову в интервью RTVI.

"Я не знаю. Это прерогатива осуждённого и отбывающего наказание, комиссий. Сначала в колонии, потом в регионе, потом центральной, а потом главы государства. Существует определённый предусмотренный законом порядок: осуждённый подаёт прошение, говорит о том, что он признаёт вину, какую вину и дальше по цепочке это идёт. Поэтому ответить на этот вопрос я вам не могу", - сказал Песков.