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В Вене закончился седьмой раунд переговоров по иранскому атому

Седьмой раунд переговоров о возвращении США и Ирана к обязательствам по СВПД по иранской ядерной сделке завершился в пятницу в Вене, сообщил постпред РФ при международных организациях в столице Австрии Михаил Ульянов.

"Встреча совместной комиссии СВПД, так же, как и седьмой раунд венских переговоров, завершились", - написал Ульянов в твиттере.

Он заявил, что очередной раунд переговоров начнется в скором времени.

Позднее Ульянов написал, что раунд "был успешным в том смысле, что он подготовил прочную основу для более интенсивных переговоров". "Полностью подтверждено, что дальнейшая работа будет основываться на результатах предыдущих раундов. Переговорщики теперь гораздо лучше понимают друг друга", - подчеркнул он.

Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены и возобновились 9 декабря.

Ранее на заседании Совместной комиссии по СВПД в ходе седьмого раунда переговоров дипломаты Британии, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров. Кроме того, представитель Белого дома Дженнифер Псаки подчеркивала, что новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам.

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Тэги: АВСТРИЯ, СВПД, ПЕРЕГОВОРЫ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]