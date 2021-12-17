Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вопросы энергетической безопасности и шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе.

"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности. Скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе. Ценю жесткую и неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Позже Офис президента Украины на сайте сообщил, что Джонсон и Зеленский выразили общую позицию по поводу неприемлемости использования проекта "Северный поток - 2" в качестве оружия.

Также в контексте обсуждения взаимодействия Украины с НАТО глава украинского государства и премьер-министр Великобритании констатировали общий подход к тому, что ни одна третья страна не может блокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

"Собеседники положительно оценили двустороннее взаимодействие по развитию оборонных возможностей нашего государства и укреплению украинского флота", - говорится в сообщении.

Состоялся обмен мнениями о дальнейших мерах политического диалога на самом высоком уровне. Зеленский возобновил приглашение Джонсону посетить Украину в следующем году.