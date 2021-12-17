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СНГ 17.12.2021 21:17

Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вопросы энергетической безопасности и шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе.

"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности. Скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе. Ценю жесткую и неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Позже Офис президента Украины на сайте сообщил, что Джонсон и Зеленский выразили общую позицию по поводу неприемлемости использования проекта "Северный поток - 2" в качестве оружия.

Также в контексте обсуждения взаимодействия Украины с НАТО глава украинского государства и премьер-министр Великобритании констатировали общий подход к тому, что ни одна третья страна не может блокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

"Собеседники положительно оценили двустороннее взаимодействие по развитию оборонных возможностей нашего государства и укреплению украинского флота", - говорится в сообщении.

Состоялся обмен мнениями о дальнейших мерах политического диалога на самом высоком уровне. Зеленский возобновил приглашение Джонсону посетить Украину в следующем году.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]