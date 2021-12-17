"Евротройка" согласилась с позицией Тегерана по атому для продолжения венских переговоров, утверждает замглавы МИД Ирана

Страны "Евротройки" - Британия, Франция, ФРГ - в ходе венских переговоров приняли точку зрения Тегерана в качестве основы для последующих переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил в пятницу главный переговорщик от иранской стороны замглавы МИД Ирана Али Багери Кани.

"Евротройка", наконец, согласилась принять иранскую точку зрения в качестве основы для серьезных, ориентированных на результат переговоров", - приводит его слова телеканал "Пресс-ТВ".

Он отметил, что для дальнейшего диалога были выработаны два новых документа - по отмене санкций и по ядерной проблематике.

Он добавил, что новый раунд переговоров стартует вскоре - на основе этих двух документов.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США в них напрямую не участвуют.

Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены и возобновились 9 декабря.

Ранее в пятницу стало известно о завершении седьмого раунда переговоров.

Впоследствии газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов "Евротройки", что время на успешное завершение венских переговоров по СВПД подходит к концу, и при этом иранская ядерная программа никогда не находилась на столь развитом уровне, как сейчас.