Строящийся военный корабль загорелся в Петербурге

Пожар произошел на строящемся военном корвете на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие.

"Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный". Огнем охвачена вся палуба площадью до 100 кв.м", - сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе.

За медицинской помощью обратились до пяти человек.