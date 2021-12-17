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СНГ 17.12.2021 21:43

Строящийся военный корабль загорелся в Петербурге

Пожар произошел на строящемся военном корвете на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие.

"Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный". Огнем охвачена вся палуба площадью до 100 кв.м", - сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе.

За медицинской помощью обратились до пяти человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ПОЖАР, КОРАБЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]