Президент РФ Владимир Путин знает о "теории двойников", которые якобы вместо него участвуют в мероприятиях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе интервью RTVI у Пескова спросили, знает ли президент о "теории двойников", которую все обсуждают. "Ну конечно", - сказал Песков.
Президент на это реагирует с улыбкой.
Кроме того, у Пескова спросили, узнает ли президент одних и тех же лиц, которые ему встречаются на мероприятиях, в качестве примера ему привели продавщицу мороженого, которая продавала дважды президенту это лакомство на авиасалоне "МАКС".
"Он знает один и тех же (лиц), ну конечно. Продавщица мороженого, если она там работает, ну она одна. Она же не один год работает и увольняется, она работает год за годом", - сказал Песков.
Азербайджан в 2022 году начнет производство около 70 новых наименований вооружения и военной техники
США отмечают эффективность действий властей Азербайджана против терроризма
Макей высказал признательность Баку за поддержку Беларуси на саммите Восточного партнерства в Брюсселе
Кавказнедра выставили на торги небольшой участок углеводородов в Дагестане
Нафтогаз предупредил о невозможности долго покрывать разрыв между рыночной и бытовой ценой газа на Украине
Дания собирается ввести дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости "омикроном"
Покупки в последнюю субботу перед католическим Рождеством планируют 148 млн американцев
Youtube-канал VMedia: Армянское «спасибо» в адрес России – это длинный список жалоб и претензий
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика успешно разместил на Бакинской фондовой бирже первый выпуск облигаций на сумму 10 миллионов манат
Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти создан Регистрационный центр IELTS
«Nar» представляет свои магазины в обновлённой концепции в столице
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт