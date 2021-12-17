Президент РФ Владимир Путин знает о "теории двойников", которые якобы вместо него участвуют в мероприятиях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе интервью RTVI у Пескова спросили, знает ли президент о "теории двойников", которую все обсуждают. "Ну конечно", - сказал Песков.

Президент на это реагирует с улыбкой.

Кроме того, у Пескова спросили, узнает ли президент одних и тех же лиц, которые ему встречаются на мероприятиях, в качестве примера ему привели продавщицу мороженого, которая продавала дважды президенту это лакомство на авиасалоне "МАКС".

"Он знает один и тех же (лиц), ну конечно. Продавщица мороженого, если она там работает, ну она одна. Она же не один год работает и увольняется, она работает год за годом", - сказал Песков.