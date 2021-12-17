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СНГ 17.12.2021 21:50

Путин с улыбкой реагирует на "теорию двойников" - Песков

Президент РФ Владимир Путин знает о "теории двойников", которые якобы вместо него участвуют в мероприятиях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе интервью RTVI у Пескова спросили, знает ли президент о "теории двойников", которую все обсуждают. "Ну конечно", - сказал Песков.

Президент на это реагирует с улыбкой.

Кроме того, у Пескова спросили, узнает ли президент одних и тех же лиц, которые ему встречаются на мероприятиях, в качестве примера ему привели продавщицу мороженого, которая продавала дважды президенту это лакомство на авиасалоне "МАКС".

"Он знает один и тех же (лиц), ну конечно. Продавщица мороженого, если она там работает, ну она одна. Она же не один год работает и увольняется, она работает год за годом", - сказал Песков.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ДВОЙНИКИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]