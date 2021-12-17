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СНГ 17.12.2021 22:02

На Северной верфи горит корвет проекта 20385 - ОСК

На судостроительном заводе "Северная верфь" горит корвет проекта 20385, МЧС принимает меры по его тушению, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

"На заводе "Северная верфь" произошло возгорание на строящемся заказе - корвете проекта 20385. В настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по его локализации и тушению", - сообщили в пресс-службе.

"Будет назначена комиссия для выяснения всех обстоятельств инцидента", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской станции скорой помощи, двое из трех пострадавших при пожаре были госпитализированы.

Как сообщалось, в пятницу произошел пожар на строящемся военном корвете на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге.

"Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный". Огнем охвачена вся палуба площадью до 100 кв.м", - сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе.

Корабли преокта 20385 Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новые корветы отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что корвет получил универсальный ракетный комплекс "Калибр" (восемь ракет) вместо противокорабельных ракет "Уран". С 12 до 16 возросло число пусковых установок зенитного комплекса "Редут". Также он вооружен 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм зенитными арткомплексами АК-630М и противолодочным комплексом "Пакет". На корабле предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПЛ в палубном ангаре.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕРФЬ, ПОЖАР, ОСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]