На Северной верфи горит корвет проекта 20385 - ОСК

На судостроительном заводе "Северная верфь" горит корвет проекта 20385, МЧС принимает меры по его тушению, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.
"На заводе "Северная верфь" произошло возгорание на строящемся заказе - корвете проекта 20385. В настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по его локализации и тушению", - сообщили в пресс-службе.
"Будет назначена комиссия для выяснения всех обстоятельств инцидента", - отмечается в сообщении.
Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской станции скорой помощи, двое из трех пострадавших при пожаре были госпитализированы.
Как сообщалось, в пятницу произошел пожар на строящемся военном корвете на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге.
"Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный". Огнем охвачена вся палуба площадью до 100 кв.м", - сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе.
Корабли преокта 20385 Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новые корветы отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что корвет получил универсальный ракетный комплекс "Калибр" (восемь ракет) вместо противокорабельных ракет "Уран". С 12 до 16 возросло число пусковых установок зенитного комплекса "Редут". Также он вооружен 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм зенитными арткомплексами АК-630М и противолодочным комплексом "Пакет". На корабле предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПЛ в палубном ангаре.
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