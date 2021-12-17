В США недовольны исходом переговоров по СВПД с Ираном - Салливан

В Вашингтоне не удовлетворены переговорами по СВПД с Ираном, сообщил в эфире общественного телевидения США советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.
"Они (переговоры - ИФ) идут нехорошо в том, что касается пути возвращения к СВПД", - сказал он, в то же время, отметив, что "в последние несколько дней за столом переговоров был отмечен некоторый прогресс".
"Но то, что идет хорошо, касается единства с нашими европейскими партнерами, большего совпадения во взглядах с Китаем и Россией, а также позиции Ирана, который, как кажется, понял, что к переговорам следует подходить с серьезностью и конструктивностью", - подчеркнул Салливан.
По его словам, терпение Вашингтона не безгранично: "Мы отметим дату - на следующей неделе, в следующем месяце, но я могу сказать, что до тех пор, пока они (иранцы - ИФ) продолжают свою ядерную программу, это идет вразрез с постулатами СВПД".
Ранее в пятницу сообщалось о завершении седьмого раунда переговоров по СВПД в Вене. Он стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены и возобновились 9 декабря.
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