США не готовы к переговорам с РФ по безопасности без привлечения европейских партнеров

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США не намерены ввести переговоры с Россией по безопасности в европейском регионе без активного участия партнеров Вашингтона из Европы.
"США не намерены вести переговоры с Россией без того, чтобы европейские союзники не были полностью вовлечены в этот процесс и участвовали в нем в форматах НАТО и ОБСЕ. Мы не собираемся делать это сами, это не в наших интересах и не решает проблем", - приводят западные СМИ слова Нуланд.
"Россия уже давно хочет пересмотреть правила европейской безопасности. Мы должны совместно определить как союзники и партнеры, на европейском пространстве, есть ли у Москвы какие-то причины для беспокойства, которые мы можем обсудить, чтобы она чувствовала себя спокойнее, и есть ли вопросы, не подлежащие обсуждению, в том числе вето на суверенный выбор других государств", - пояснила она.
Нуланд отметила, что не считает "продуктивным" публично вести обсуждения на подобную тематику.
"Я подтверждаю, что некоторые идеи были переданы от российской стороны (помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен - ИФ) Донфрид, и она поделилась ими с НАТО и ЕС, чтобы мы обсудили соответствующий ответ, который будет включать скоординированную работу", - сказала она.
Нуланд добавила, что как у Москвы есть требования, так же список запросов есть и у США. Она назвала Россию "дестабилизирующей силой", соответствующая активность которой должна прекратиться, если РФ желает диалога.
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