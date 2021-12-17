США не готовы к переговорам с РФ по безопасности без привлечения европейских партнеров

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США не намерены ввести переговоры с Россией по безопасности в европейском регионе без активного участия партнеров Вашингтона из Европы.

"США не намерены вести переговоры с Россией без того, чтобы европейские союзники не были полностью вовлечены в этот процесс и участвовали в нем в форматах НАТО и ОБСЕ. Мы не собираемся делать это сами, это не в наших интересах и не решает проблем", - приводят западные СМИ слова Нуланд.

"Россия уже давно хочет пересмотреть правила европейской безопасности. Мы должны совместно определить как союзники и партнеры, на европейском пространстве, есть ли у Москвы какие-то причины для беспокойства, которые мы можем обсудить, чтобы она чувствовала себя спокойнее, и есть ли вопросы, не подлежащие обсуждению, в том числе вето на суверенный выбор других государств", - пояснила она.

Нуланд отметила, что не считает "продуктивным" публично вести обсуждения на подобную тематику.

"Я подтверждаю, что некоторые идеи были переданы от российской стороны (помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен - ИФ) Донфрид, и она поделилась ими с НАТО и ЕС, чтобы мы обсудили соответствующий ответ, который будет включать скоординированную работу", - сказала она.

Нуланд добавила, что как у Москвы есть требования, так же список запросов есть и у США. Она назвала Россию "дестабилизирующей силой", соответствующая активность которой должна прекратиться, если РФ желает диалога.