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Здравоохранение 18.12.2021 11:35

На Украине снизилась суточная заболеваемость СOVID-19

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 7 тыс. 503 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 18 тыс. 534 человека, 328 умерли, сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

"За сутки в Украине: зафиксировано 7 тыс. 503 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни (из них детей - 674, медработников - 154); 136 тыс. 962 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 тыс. 544 человека, полностью иммунизированы - 94 тыс. 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 2 тыс. 018 человек; летальных случаев - 288; выздоровели - 18 тыс. 534 человека", - сказано в сообщении в Telegram-канале Минздрава.

Днем ранее, 17 декабря, в стране было выявлено 8 тыс. 899 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии на Украине заболели 3 млн 604 тыс. 549 человек, выздоровели - 3 млн 324 тыс. 999 человек, летальных случаев - 92 тыс. 929.

С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 355 тыс. 540 человек, из них получили первую дозу - 14 млн 355 тыс. 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 млн 919 тыс. 024 человека, получили дополнительную дозу - 74 тыс. человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]