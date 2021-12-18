На Украине снизилась суточная заболеваемость СOVID-19

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 7 тыс. 503 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 18 тыс. 534 человека, 328 умерли, сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

"За сутки в Украине: зафиксировано 7 тыс. 503 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни (из них детей - 674, медработников - 154); 136 тыс. 962 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 тыс. 544 человека, полностью иммунизированы - 94 тыс. 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 2 тыс. 018 человек; летальных случаев - 288; выздоровели - 18 тыс. 534 человека", - сказано в сообщении в Telegram-канале Минздрава.

Днем ранее, 17 декабря, в стране было выявлено 8 тыс. 899 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии на Украине заболели 3 млн 604 тыс. 549 человек, выздоровели - 3 млн 324 тыс. 999 человек, летальных случаев - 92 тыс. 929.

С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 355 тыс. 540 человек, из них получили первую дозу - 14 млн 355 тыс. 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 млн 919 тыс. 024 человека, получили дополнительную дозу - 74 тыс. человек.