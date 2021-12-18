Президент Эстонии призвал строить сотрудничество НАТО и РФ на конструктивном диалоге

Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) заявил, что сотрудничество НАТО и России должно быть основано на конструктивном диалоге.
"В основе сотрудничества между НАТО и Россией должен быть конструктивный диалог, который НАТО всегда готово вести", - сказал он на предрождественском приеме дипломатического корпуса, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
При этом Карис подчеркнул, что "ни одна из сторон, не являющихся членом альянса, не имеет права решать вопросы, связанные с расширением НАТО, оборонительной позицией НАТО и деятельностью на территории Североатлантического союза", отметив, что "союзники разговаривали с Россией единогласно".
Он назвал "уникальным" вклад НАТО в европейскую стабильность и безопасность.
"Политика открытых дверей НАТО - это история успеха, и союзники привержены ей, что было подтверждено на последнем саммите в Брюсселе прошлым летом. Главная цель НАТО - обеспечить защиту своих союзников. НАТО не считает ни одну страну своим врагом. НАТО реагирует на враждебные действия, а не наоборот", - сказал глава государства.
Он отметил, что раздел на сферы влияния ушел в прошлое и что каждая страна имеет неоспоримое право делать свой собственный выбор внешней политики и политики безопасности, в то время как никто другой не имеет в этом права голоса.
Силой Европейского союза и НАТО является единство в разрешении кризисов, примером чему и положительным уроком Карис назвал ответ ЕС на "гибридную атаку, организованную режимом Лукашенко".
По словам Кариса, Эстония "с большой озабоченностью наблюдает за военными действиями, угрожающими Украине".
"Дальнейшее обострение ситуации может поставить под угрозу безопасность всей Европы. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы снизить такие риски и внести вклад в диалог и дипломатию. Мы полностью поддерживаем Украину всеми возможными способами", - подчеркнул президент.
Карис считает уходящий год для Эстонии необычным в связи с участием в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. "Можно с уверенностью сказать, что Эстония сделала все возможное в Совете Безопасности ООН", сказал президент, выразив гордость за работу эстонских дипломатов.
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