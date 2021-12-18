Вседозволенность НАТО в отношении России рано или поздно приведет к тому, что Москва начнет действовать в таком же ключе - "отодвигать границы допустимого", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я хочу в этой связи одним наблюдением поделиться. Еще не так давно - год, полтора, два назад некоторые темы, подобные той, о которой вы сейчас сказали, обсуждались в западном кругу, как нам казалось, с определенным таким, если не сказать внутренним трепетом, то, по крайней мере, пониманием того, что они затрагивают какие-то очень фундаментальные, серьезные вещи", - сказал Рябков в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, являются ли "адские" санкции, которыми Москве грозит Запад, угрозой безопасности России.

"Сейчас усилиями, в основном усилиями наиболее антироссийски настроенного крыла в НАТО и Евросоюзе - это так называемая "бухарестская девятка", с которой Белый дом на днях проводил специальные консультации, видимо, излагая свои трактовки наших предложений - я не знаю, я просто предполагаю. Так вот они навязывают, извините, внутринатовский, внутриеесовский нарратив, который, наверное, Федор Михайлович Достоевский, 200-летие которого мы недавно отметили, охарактеризовал бы словами "все позволено", вот просто все", - отметил замминистра.

По словам дипломата, "просто люди отодвигают границы возможного и допустимого для себя при обсуждении разного рода вопросов".

"Но они как-то не считаются с тем, что мы, действуя в той же логике, что и НАТО, сами позаботимся о своей безопасности, мы тоже рано или поздно начнем границы допустимого для себя отодвигать. Мы уже немножко по-другому высказались и будем дальше высказываться. Поэтому вопрос серьезный", - подчеркнул Рябков.

Замминистра заявил, что Россия "найдет все необходимые способы, пути и решения, которые потребуются для того, чтобы безопасность обеспечить".

"Мы не хотим конфликта, и мы хотим договориться на разумной основе. Любое движение дипломатического свойства, любая инициатива, любое предложение - это тест того или тех, к кому обращаются, на договороспособность. Прежде чем мы придем к каким-то заключениям о том, что делать дальше и какие могут быть шаги, нам надо удостовериться, что ответ отрицательный", - отметил Рябков.

"Он может быть прямым "нет", он может быть в разной степени эмоциональным, он может быть нейтральным, он может быть каким угодно, я ничего не хочу предвосхищать, я рассчитываю, что ответ будет хотя бы относительно конструктивный, и мы хотя бы запустимся в плане диалога и переговоров", - пояснил замминистра.

"Пока это непонятно, но будем смотреть, что получится. А дальше опции, варианты, их много, они в разных сферах. Но сейчас об этом просто контрпродуктивно даже говорить, потому что внимание мы стараемся сфокусировать на собственных предложениях", - заявил Рябков.