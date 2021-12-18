Замглавы российского МИД предостерег США и НАТО от легкого отношения к возможности применения ядерного оружия

Россия призывает США и НАТО прекратить с такой легкостью относиться к применению и развертыванию ядерного оружия, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Карибский кризис был тяжелейшим моментом за всю историю холодной войны, когда мир действительно балансировал на грани ядерного конфликта. За прошедшее время сделано столько в сфере контроля над вооружениями и не только, но и в сфере осмысления концепций и доктрин применения ядерного оружия, что просто отбросить этот опыт и вновь оказаться, грубо говоря, в 1962 году, невозможно", - сказал он, отвечая, в частности на вопрос о том, возможно ли задействование ядерных арсеналов в настоящее время, учитывая проводимые ранее параллели нынешней ситуации в сфере безопасности с карибским кризисом.

Рябков продолжил: "Но легкость, с которой оппоненты в НАТО обходятся с вопросами развертывания ядерного оружия, применения ядерного оружия в разных ситуациях, где все больше неопределенностей, размытостей, где снижается порог, в том числе, за счет мощности - то есть по логике делается то, что позволяет как бы проще обойтись с ядерным оружием, в том числе на поле боя, нам это как бы очень заметно, и вызывает не просто возражения, а озабоченность".

"Мы призываем двигаться по другому пути. Например, по такому, который был опробован при администрации Байдена нами в форме выпуска совместного заявления о недопустимости ядерной войны. Но эскалационные риски существуют, риски инцидентов существуют, их нельзя игнорировать, ими нельзя пренебрегать, ими нужно заниматься, и мы к этому тоже призываем", - подчеркнул замминистра.

"Вместо этого мы читаем нравоучения в разного рода текстах, которые производятся нашими оппонентами. Эти нравоучения нашу позицию не меняют, я бы сказал, они ее только укрепляют. А с другой стороны, обнаруживают нежелание той стороны, прежде всего США, серьезно заниматься реальными угрозами безопасности", - сказал он.