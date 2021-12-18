В России 27,4 тыс. новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 27 тыс. 434 случая, умерли за сутки 1 тыс. 076 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 27 434 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 054 (7,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 283 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 997, в Московской области - 1 тыс. 683.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 076 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 79, в Санкт-Петербурге - 71, в Подмосковье - 54.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 186 тыс. 823 случая коронавирусной инфекции, 296 тыс. 180 умерших и 8 млн 952 тыс. 266 выписанных, в том числе 38 тыс. 041 выписан за последние сутки, из них 2 тыс. 936 - в Москве.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 234,5 млн тестов на COVID-19, из них 546 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 565 тыс. 912 человек.
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