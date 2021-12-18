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Происшествия 18.12.2021 13:07

Генпрокурор Азербайджана взял под особый контроль предварительное следствие по "тертерскому делу" – заявление

Предварительное следствие по "тертерскому делу" взято под особый контроль генерального прокурора Азербайджана, говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Азербайжана, распространенном в субботу.

"Предварительное следствие взято генеральным прокурором под особый контроль. Созданы следственные группы в составе опытных и профессиональных сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности. Процессуальное руководство следствием поручено первому заместителю генерального прокурора. В настоящее время проводятся комплексные мероприятия на основании соответствующих оперативно-следственных планов. Общественность страны будет проинформирована о ходе следствия", - говорится в заявлении.

В нем также поясняется, что новое следствие по "тертерскому делу" инициировано в связи с многочисленными обращениями потерпевших и их юридических наследников.

"В связи с противоправными действиями некоторых военнослужащих воинских частей Министерства обороны, расположенных в Тертерском, Агдамском и Бейлаганском районах, совершенными в мае-июне 2017 года, Военной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК. Противоправные действия заключались в допросе лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий, с применением физического и психологического насилия, пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство отношения, приведшего к смерти и другим тяжелым последствиям. Предварительное следствие по пяти уголовным делам в отношении 19 обвиняемых было завершено и направлено на рассмотрение в суды, которые приговорили этих лиц к различным наказаниям. С учетом многочисленных обращений потерпевших, их юридических наследников и других лиц, а также в связи с судебными решениями, соответствующим распоряжением генерального прокурора Азербайджана была создана рабочая группа. Для объективного расследования указанных уголовных дел, принятия необходимых мер с целью восстановления нарушенных прав потерпевших 16 декабря 2021 года в Генеральной прокуратуре было принято решение об обновлении исполнения указанных уголовных дел, которые приняты Генпрокуратурой в производство", - отмечается в заявлении.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]