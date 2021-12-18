Предварительное следствие по "тертерскому делу" взято под особый контроль генерального прокурора Азербайджана, говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Азербайжана, распространенном в субботу.

"Предварительное следствие взято генеральным прокурором под особый контроль. Созданы следственные группы в составе опытных и профессиональных сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности. Процессуальное руководство следствием поручено первому заместителю генерального прокурора. В настоящее время проводятся комплексные мероприятия на основании соответствующих оперативно-следственных планов. Общественность страны будет проинформирована о ходе следствия", - говорится в заявлении.

В нем также поясняется, что новое следствие по "тертерскому делу" инициировано в связи с многочисленными обращениями потерпевших и их юридических наследников.

"В связи с противоправными действиями некоторых военнослужащих воинских частей Министерства обороны, расположенных в Тертерском, Агдамском и Бейлаганском районах, совершенными в мае-июне 2017 года, Военной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК. Противоправные действия заключались в допросе лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий, с применением физического и психологического насилия, пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство отношения, приведшего к смерти и другим тяжелым последствиям. Предварительное следствие по пяти уголовным делам в отношении 19 обвиняемых было завершено и направлено на рассмотрение в суды, которые приговорили этих лиц к различным наказаниям. С учетом многочисленных обращений потерпевших, их юридических наследников и других лиц, а также в связи с судебными решениями, соответствующим распоряжением генерального прокурора Азербайджана была создана рабочая группа. Для объективного расследования указанных уголовных дел, принятия необходимых мер с целью восстановления нарушенных прав потерпевших 16 декабря 2021 года в Генеральной прокуратуре было принято решение об обновлении исполнения указанных уголовных дел, которые приняты Генпрокуратурой в производство", - отмечается в заявлении.

А.Салаева