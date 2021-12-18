Число заражений COVID-19 в мире превысило 274 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире по состоянию на утро субботы возросло до 274 млн 28 тыс. 428, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 362 тыс. 720 человек.
США, Индия и Бразилия по-прежнему лидируют по случаям заражения COVID-19. Это единственные страны, где число выявленных случаев коронавируса превышает 20 млн.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 51 млн 610 тыс. 281 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составляет 826 тыс. 719.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 733 тыс. 194. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 477 тыс. 158.
На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 млн 209 тыс. 20 человек, из них скончались 617 тыс. 647.
Worldometer сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 688. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 476 человек, в Индии - 341, а в Бразилии - 2 тыс. 876.
Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД ОИС по Афганистану
В Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана сданы в эксплуатацию военные объекты
Азербайджан в 2022 году начнет производство около 70 новых наименований вооружения и военной техники
В Баку откроется Japan Premium House
Давление на участников проекта "Северный поток 2" является проявлением недобросовестной конкуренции - посол РФ в США
Ракета SpaceX выведет на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Индия провела успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд
В Сочи появится искусственный остров
В Париже отменили новогодний фейерверк и праздничное шоу из-за штамма "омикрон"
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика успешно разместил на Бакинской фондовой бирже первый выпуск облигаций на сумму 10 миллионов манат
Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти создан Регистрационный центр IELTS
«Nar» представляет свои магазины в обновлённой концепции в столице
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт