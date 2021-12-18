Очередное испытание гиперзвуковой ракеты в США окончилось неудачей

Очередное, уже третье в этом году испытание прототипа американской гиперзвуковой ракеты AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) прошло неудачно, сообщает издание The Drive, ссылаясь на руководителя программы вооружений ВВС США бригадного генерала Хита Коллинза.
По имеющимся данным, испытание проводилось 15 декабря. Прототип ракеты AGM-183A (ARRW) не отделился от стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress, с которого она должна была стартовать. Причины пока не установлены.
Это уже третья подряд неудачная попытка испытания американской гиперзвуковой ракеты, первое из которых было проведено в апреле.
"15 декабря 2021 года ВВС США предприняли попытку провести летное испытания носителя гиперзвукового оружия воздушного базирования AGM-183A (ARRW) с самолета B-52H Stratofortress", - сообщил Коллинз в заявлении, переданном изданию.
"Последовательность запуска была прервана перед пуском из-за неизвестной проблемы. Ракета вернется на завод, и немедленно начнется анализ телеметрии и бортовых данных. Программа будет стремиться возобновить летные испытания как можно скорее", - сказал генерал.
Как сообщали ВВС США, предпринятая 28 июля попытка второго испытательного пуска американской перспективной гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW над восточной частью Тихого океана, потерпела неудачу из-за проблем с включением двигателя носителя. "Ракета нормально отделилась от самолета... Но двигатель ракеты не включился", - говорилось тогда в сообщении.
Как сообщали ВВС США, попытка первого летного испытания прототипа AGM-183A (ARRW), предпринятая 5 апреля, также была неудачной. Ракета из-за технических проблем не отделилась от борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress. Пуск предполагалось осуществить из района над полигоном Поинт-Мугу у берегов Калифорнии.
В ходе первого испытания планировалось проверить работу ускорителя, а не всей системы в целом. Целью испытания была проверка способности ускорителя выйти на проектную скорость, надежность его отделения от гиперзвукового планирующего боевого блока, управляемость полетом, а также безопасность запуска ракеты после сброса с бомбардировщика. В рамках испытания самостоятельный полет макета боевого блока не предусматривался. После отделения от носителя он должен был разрушиться в воздухе.
ВВС США планируют уже в будущем финансовом году получить первые 12 гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A (ARRW), хотя комплекс еще не прошел ни одного успешного авиационного испытания. Для закупки оружия в оборонном бюджете на 2022 год (начинается 1 октября) будет выделено $161 млн.
Гиперзвуковая ракета AGM-183A (ARRW) имеет скорость от 6,5 до 8 Маха. По проектным данным, ее дальность действия составляет 1000 миль (1600 км).
Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.
Ракета разрабатывается компанией Lockheed Martin в рамках контракта c Пентагоном на общую сумму $480 млн и, как считают американские военные, может быть поставлена на вооружение уже в 2022 году.
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