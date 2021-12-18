В МИД России констатируют важный прогресс на завершившемся 17 декабря седьмом раунде венских переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки" и рассчитывают, что переговорный процесс вскоре возобновится.

"Есть общее понимание, что переговорный процесс возобновится в Вене в ближайшее время. Стороны выразили готовность приложить необходимые усилия, чтобы будущий восьмой раунд завершился достижением взаимоприемлемой договоренности в сжатые сроки", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИДа по итогам переговоров.

17 декабря заседанием Совместной комиссии стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) завершился седьмой раунд венских переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки".

Как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, "констатирован важный прогресс, который позволяет вывести дальнейшую работу на новый этап".

Делегации проведут дополнительные консультации по столицам.

"Остается немало сложных политических вопросов, развязки к которым еще предстоит найти. Однако все участники переговоров подтверждают решимость добиваться скорейшего выполнения общей задачи по возвращению СВПД в изначально согласованные рамки, без "довесков" и изъятий", - отметили в МИД РФ.