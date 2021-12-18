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СНГ 18.12.2021 13:54

В МИД России рассчитывают на возобновление в ближайшее время переговоров по восстановлению иранской "ядерной сделки"

В МИД России констатируют важный прогресс на завершившемся 17 декабря седьмом раунде венских переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки" и рассчитывают, что переговорный процесс вскоре возобновится.

"Есть общее понимание, что переговорный процесс возобновится в Вене в ближайшее время. Стороны выразили готовность приложить необходимые усилия, чтобы будущий восьмой раунд завершился достижением взаимоприемлемой договоренности в сжатые сроки", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИДа по итогам переговоров.

17 декабря заседанием Совместной комиссии стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) завершился седьмой раунд венских переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки".

Как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, "констатирован важный прогресс, который позволяет вывести дальнейшую работу на новый этап".

Делегации проведут дополнительные консультации по столицам.

"Остается немало сложных политических вопросов, развязки к которым еще предстоит найти. Однако все участники переговоров подтверждают решимость добиваться скорейшего выполнения общей задачи по возвращению СВПД в изначально согласованные рамки, без "довесков" и изъятий", - отметили в МИД РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]