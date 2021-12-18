Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД ОИС по Афганистану

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с визитом в Пакистан, где примет участие в 17-м внеочередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященном гуманитарной ситуации в Афганистане, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"В рамках визита запланировано проведение ряда двусторонних встреч", - отмечается в сообщении.

Внеочередное заседание СМИД ОИС состоится в Исламабаде 19 декабря.

А.Салаева