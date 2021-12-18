Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД ОИС по Афганистану

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с визитом в Пакистан, где примет участие в 17-м внеочередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященном гуманитарной ситуации в Афганистане, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"В рамках визита запланировано проведение ряда двусторонних встреч", - отмечается в сообщении.
Внеочередное заседание СМИД ОИС состоится в Исламабаде 19 декабря.
А.Салаева
В Баку откроется Japan Premium House
Давление на участников проекта "Северный поток 2" является проявлением недобросовестной конкуренции - посол РФ в США
Ракета SpaceX выведет на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Число заражений COVID-19 в мире превысило 274 млн
Генпрокурор Азербайджана взял под особый контроль предварительное следствие по "тертерскому делу" – заявление
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Индия провела успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд
В Сочи появится искусственный остров
В Париже отменили новогодний фейерверк и праздничное шоу из-за штамма "омикрон"
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика успешно разместил на Бакинской фондовой бирже первый выпуск облигаций на сумму 10 миллионов манат
Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти создан Регистрационный центр IELTS
«Nar» представляет свои магазины в обновлённой концепции в столице
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт