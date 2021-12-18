В Сочи появится искусственный остров

Власти Сочи приступили к реализации проекта по созданию искусственного земельного участка в акватории Черного моря с зонами для бизнеса, отдыха и развлечения, развитой инфраструктурой.

"Подведены итоги международного архитектурного конкурса. В результате определен проект-победитель, который предусматривает создание искусственного земельного участка в акватории Черного моря и создание на этом участке музея Черного моря, концертных залов, деловых центров и всей необходимой инфраструктуры", - сказал журналистам директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Семен Вялкин.

Как уточнил Вялкин "Интерфаксу", проект создания искусственного земельного участка будет предусмотрен в новом генеральном плане города, сроки реализации его определят после прохождения всех этапов согласования проекта. Он также отметил, что для создания острова в акватории Чёрного моря будут направлены как средства инвесторов, так и государственные в рамках программы комплексного развития Сочи до 2030 года.

Остров будет находится в море в 150-200 метрах от пляжа "Маяк" в Центральном районе Сочи. В проекте предусмотрены зоны горно-санитарной охраны.

Вялкин также сообщил, что в начале курортного сезона 2021 года завершился первый этап реконструкции пляжа "Маяк". Это часть большого проекта по реконструкции главной центральной набережной Сочи.

"В этот зимний период застройщик планирует начать работы по отсыпке существующих пляжей до 30-35 метров, созданию двух бун в акватории моря на удаленности 150-200 метров, так называемых волноломов, которые позволят раскрыть пляжи и сделать их шире и комфортнее", - подчеркнул директор.

По его словам, к началу летнего курортного сезона 2022 года первая часть этапа новой Центральной набережной будет завершена.

Жители Сочи уже заметили начало работ по отсыпке пляжных территорий, а также большие корабли с кранами, работающие в море.