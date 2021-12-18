В Баку откроется Japan Premium House

Япония планирует открыть в Баку Japan Premium House и готова ускорить подписание Соглашения о поощрении и защите инвестиций с Азербайджаном, заявил на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым посол Японии в Баку Джуничи Вада, говорится в сообщении Минэкономики.
В частности, в ходе встречи было отмечено, что проекты создания Торгового дома Азербайджана в Токио и Japan Premium House в Баку внесут значительный вклад в развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Стороны также подчеркнули, что организация бизнес-форумов, торговых миссий, а также участие в выставках могут стать благоприятными механизмами для установления прямых контактов между бизнес-кругами двух стран.
Стороны договорились ускорить подписание Соглашения о поощрении и защите инвестиций, а также новой Конвенции об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход, обсудили сотрудничество в области энергетики, защиты окружающей среды, в сфере "зеленой энергетики" и пр.
Глава японской дипмиссии поделился мыслями о мероприятиях, которые будут проводиться в рамках "Года азербайджано-японской дружбы" в 2022 году и выразил уверенность в дальнейшем укреплении азербайджано-японских отношений.
В свою очередь, министр экономики Азербайджана отметил, что Баку придает большое значение развитию отношений с Японией, и экономическое сотрудничество между странами расширяется. По его словам, приоритетными направлениями расширения дальнейшего взаимодействия является развитие цифровой экономики и применение технологий четвертой промышленной революции, обмен опытом в области цифровизации, энергетики и др.
А.Салаева
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