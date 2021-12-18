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Внешняя политика 18.12.2021 17:32

Финансовая помощь Еврокомиссии Армении и Азербайджану должна быть одинаковой - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что объем финансовой помощи со стороны Еврокомиссии Азербайджану и Армении должен быть одинаковым.

"Объем пакета, который Еврокомиссия представит Армении, составляет $2,6 млрд, а Азербайджану - $140 млн. То есть, разница примерно 20 раз. Это справедливо? Нет. Отвечает ли это реальным потребностям обеих стран? Нет", - сказал Алиев в интервью итальянской газете "Il Sole 24 Ore".

Глава государства отметил, что "даже если оставить в стороне ужасные разрушения, учиненные Арменией на освобожденных территориях, и сравнить численность населения двух стран", то можно увидеть более чем пятикратную разницу: население Азербайджана составляет 10 млн человек, Армении - 2 млн.

"Кроме того, за годы армянской оккупации была полностью разрушена территория, равные площади Ливана. Сегодня, когда иностранные граждане и журналисты посещают эти районы, они своими глазами видят масштабы разрушений", - сказал он.

Алиев также отметил, что обозначенный ЕК размер финансовой помощи Азербайджану "удивил многих наблюдателей и стал очень неприятным сюрпризом для азербайджанского народа".

"Наша позиция заключается в следующем: какой будет финансовая поддержка Еврокомиссии Армении, столько же должно быть предусмотрено и для Азербайджана", - добавил президент Азербайджана.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]