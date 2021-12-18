Финансовая помощь Еврокомиссии Армении и Азербайджану должна быть одинаковой - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что объем финансовой помощи со стороны Еврокомиссии Азербайджану и Армении должен быть одинаковым.
"Объем пакета, который Еврокомиссия представит Армении, составляет $2,6 млрд, а Азербайджану - $140 млн. То есть, разница примерно 20 раз. Это справедливо? Нет. Отвечает ли это реальным потребностям обеих стран? Нет", - сказал Алиев в интервью итальянской газете "Il Sole 24 Ore".
Глава государства отметил, что "даже если оставить в стороне ужасные разрушения, учиненные Арменией на освобожденных территориях, и сравнить численность населения двух стран", то можно увидеть более чем пятикратную разницу: население Азербайджана составляет 10 млн человек, Армении - 2 млн.
"Кроме того, за годы армянской оккупации была полностью разрушена территория, равные площади Ливана. Сегодня, когда иностранные граждане и журналисты посещают эти районы, они своими глазами видят масштабы разрушений", - сказал он.
Алиев также отметил, что обозначенный ЕК размер финансовой помощи Азербайджану "удивил многих наблюдателей и стал очень неприятным сюрпризом для азербайджанского народа".
"Наша позиция заключается в следующем: какой будет финансовая поддержка Еврокомиссии Армении, столько же должно быть предусмотрено и для Азербайджана", - добавил президент Азербайджана.
А.Салаева
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