В Азербайджане вновь зафиксировано снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 582 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 609 тыс. 397, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

В пятницу сообщалось о 755 случаях заражения, в четверг – о 984 случаях.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 человек (накануне - 18). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 182.

От COVID-19 вылечились 585 тыс. 284 человека, в том числе 1 тыс. 370 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 15 тыс. 931 человек.

За сутки медики провели 10 тыс. 495 тестов на коронавирус против 10 тыс. 804 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 739 тыс. 928.

А.Салаева