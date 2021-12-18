В Азербайджане вновь зафиксировано снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 582 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 609 тыс. 397, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
В пятницу сообщалось о 755 случаях заражения, в четверг – о 984 случаях.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 человек (накануне - 18). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 182.
От COVID-19 вылечились 585 тыс. 284 человека, в том числе 1 тыс. 370 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 15 тыс. 931 человек.
За сутки медики провели 10 тыс. 495 тестов на коронавирус против 10 тыс. 804 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 739 тыс. 928.
А.Салаева
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